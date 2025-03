Associação oferece curso de cuidador de idosos - Reprodução/internet

Publicado 24/03/2025 10:37

Rio - A Associação Filantrópica Arte Salva Vidas está com inscrições abertas para 450 vagas em cursos gratuitos que acontecerão ao longo do mês de abril, para moradores do bairro do Caju e regiões vizinhas, na Zona Portuária do Rio de Janeiro.

Os interessados devem se candidatar presencialmente na secretaria da instituição, localizada na Rua General Sampaio, 74, no bairro do Caju. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h. É necessário apresentar documentos pessoais e comprovante de residência.

As aulas irão começar no segundo trimestre do ano. Além dos conhecimentos teóricos, muitos cursos incluem atividades práticas que simulam situações reais do cotidiano profissional, preparando os participantes para os desafios do mercado de trabalho.

Programação dos cursos



- SEGUNDA-FEIRA (14/04)

- 9h às 12h: Porteiro e Vigia

- 13h às 16h: ASG/Liderança

- 16h às 18h: Artesanato



- TERÇA-FEIRA (15/04)



- 9h às 12h: Cuidador de Idosos

- 9h às 12h: Recepcionista

- 13h às 16h: Maqueiro



- QUARTA-FEIRA (16/04)



- 9h às 12h: Auxiliar de Creche

- 9h às 12h: Jovem Aprendiz

- 9h às 12h: Encarregado de Limpeza

- 13h às 16h: Supervisor de Facilities

- 16h às 18h: Artesanato



- QUINTA-FEIRA (17/04)

- 9h às 12h: Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas

- 13h às 16h: Mediador Escolar (crianças atípicas)



- SEXTA-FEIRA (18/04)



- 9h às 16h: Elétrica Predial e Residencial

- 9h às 12h: Auxiliar de Cozinha

- 13h às 16h: Auxiliar Administrativo