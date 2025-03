Giovanni Constantino foi preso por matar a mulher em Maricá - Reprodução

Publicado 24/03/2025 11:24

Rio - Um homem foi preso em flagrante, em Bonsucesso, na Zona Norte, após matar a mulher a tiros, em Maricá, na Região Metropolitana, no domingo (23).



Segundo a Polícia Civil, Giovanni Constantino teria discutido com Izabel Cristina Bezerra Perugino dentro de casa, sacou uma arma e atirou. A corporação informou que ele não possui porte de arma.

Ainda de acordo com a Civil, o homem fugiu no próprio carro logo após cometer o crime. Agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) realizaram perícia no imóvel e localizaram a arma que teria sido utilizada no assassinato. O armamento foi apreendido e encaminhado para exame pericial.

Policiais da especializada encontraram Giovanni na região de Bonsucesso em uma ocorrência de trânsito. Ele responderá pelos crimes de feminicídio e posse ilegal de arma de fogo.