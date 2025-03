Rio de Janeiro tem hoje 1.546 vagas ativas no Mais Médicos - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 24/03/2025 17:23 | Atualizado 24/03/2025 19:31

O Rio de Janeiro receberá um reforço na atenção primária à saúde com a ampliação do programa Mais Médicos. A partir de abril, o Estado contará com mais 64 profissionais formados no exterior, que estão concluindo o Módulo de Acolhimento e Avaliação (MAAv). Eles serão distribuídos entre sete municípios, reforçando o atendimento de populações em áreas de maior vulnerabilidade.



Atualmente, o Rio de Janeiro tem 1.546 vagas ativas no Mais Médicos, sendo 1.373 delas ocupadas e 66 em processo de ocupação. Os profissionais atuam em 81 municípios do Estado e alcançam cerca de 3,98 milhões de habitantes.



Levando-se em conta o Índice de Vulnerabilidade Social (IVS), a maior parte dos profissionais que trabalham no estado fluminense, 859 médicos, atua em municípios de baixa vulnerabilidade. Outros 442 estão em municípios de média vulnerabilidade, enquanto 52 estão em regiões de alta vulnerabilidade e 20 em locais de muito baixa vulnerabilidade.

Novo edital



O Rio de Janeiro também foi contemplado no primeiro edital de 2025 do Mais Médicos, anunciado em março pelo Ministério da Saúde. O edital prevê a contratação de 2.279 profissionais em todo o país, sendo 85 destinados ao Estado. Esses profissionais atuarão em equipes de Saúde da Família, garantindo atendimento de qualidade e encaminhamento adequado para especialistas quando necessário.



Gestores municipais interessados em aderir ao programa devem se inscrever por meio do sistema e-Gestor até 24 de março. O resultado do edital está previsto para 8 de abril. No Rio de Janeiro, 26 municípios terão contratações imediatas e 55 para cadastro reserva.



Em todo o País, o número de profissionais do Mais Médicos atendendo à população dobrou. Atualmente são 26 mil em atividade, enquanto em 2022 esse número era de 13,1 mil. Mais de 66 milhões de pessoas são beneficiadas pela iniciativa.