Thiago Lessa Leite foi preso em flagrante por lesão corporalReprodução

Publicado 24/03/2025 19:11 | Atualizado 24/03/2025 21:58

Rio – Thiago Lessa Leite, 24 anos, foi preso em flagrante por agredir os próprios avós com pedradas, em Silva Jardim, na Baixada Litorânea. A captura ocorreu na noite de sábado (22).

De acordo com a Polícia Civil, as vítimas, de 63 e 64 anos, foram à 120ª DP (Silva Jardim) denunciar as agressões. Em seguida, os agentes efetuaram a captura do neto, que estava rondando a casa dos idosos, no bairro Caxito.

Thiago foi autuado pelo crime de lesão corporal. Caso seja julgado e condenado, pode pegar entre dois e cinco anos de prisão.