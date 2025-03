O sargento Adil da Cruz Marques e a mulher Jaqueline de Araújo foram assassinados em Magé - Rede Social

Publicado 24/03/2025 14:32

Rio - O policial militar Waldir Jefferson Gomes Ribeiro se entregou na corregedoria da corporação após matar o sargento da PM Adil da Cruz Marques, 45 anos, e a enfermeira Jaqueline de Araújo , de 47. As vítimas tinham um relacionamento e a mulher era ex-companheira do agente, que não aceitava o fim do relacionamento.

Segundo o delegado André Cavalcante, titular da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, para onde Waldir foi encaminhado, o homem está sendo ouvido antes de ser pedida a prisão.



O crime aconteceu na tarde de sábado (22) na Rua Guaxupé, no bairro Piabetá, em Magé, na Baixada Fluminense. Segundo testemunhas, o autor dos disparos foi até a casa de Adil e chamou pelo casal, que foi alvejado. Jaqueline morreu na hora, enquanto o PM chegou a ser socorrido, mas não resistiu.



Por meio de nota, a corporação informou que a Corregedoria acompanha o caso, e que colabora integralmente com o trabalho de investigação da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. Paralelamente a isso, um procedimento interno foi instaurado para analisar as circunstâncias do crime.



"Cabe lembrar que o comando da corporação não compactua com possíveis desvios de conduta ou cometimento de crimes praticados por seus entes, punindo com rigor os envolvidos quando constatados os fatos", finalizou em comunicado.



O sargento Adil da Cruz Marques era lotado do 34ºBPM (Magé) e atuava no Programa Operação Segurança Presente da cidade. Ele estava há 23 anos na corporação e deixa um filho. O sepultamento dele aconteceu no Cemitério Bongaba, em Piabetá, ainda no domingo (23).



Já Jaqueline trabalhava na Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência e Tecnologia (Fundec), em Duque de Caxias. Nas redes sociais, a filha dela comentou o caso: "Pior dia da minha vida! Minha mãe foi tirada da gente pior forma!", lamentou.



Uma amiga do casal lamentou a morte de Jaqueline : "Ela era saudável, treinava, trabalhava, uma companheira de plantão, e o ex-companheiro por não aceitar um término e ela seguir a vida dela, tirou a vida dela a tiros, até quando isso vai ficar assim?".

O enterro dela está marcado para a tarde desta segunda-feira (24) no Cemitério Vila Rosali, em São João de Meriti, na Baixada.