A manhã desta segunda-feira (24) foi marcado por chuva e céu nublado - Renan Areias/ Agência O Dia

Publicado 24/03/2025 16:22 | Atualizado 24/03/2025 16:41

Rio - Após um fim de semana ensolarado, a cidade do Rio terá dias nublados, com temperaturas mais amenas. Nesta terça-feira (25), segundo o Alerta Rio, o deslocamento de uma frente fria em alto-mar, próximo à região Sudeste, manterá a nebulosidade variada. Há previsão de pancadas de chuva na tarde e na noite, com máxima de 31ºC e mínima de 21ºC.