Igor Melo emocionado ao ser recebido com festa no bar em que trabalhavaRede Social

Publicado 24/03/2025 11:39 | Atualizado 24/03/2025 11:41

Rio - O influenciador do Botafogo e estudante de jornalismo Igor Melo foi recebido com uma festa no bar em que trabalhava, na Penha, na Zona Norte, neste domingo (23). A comemoração ocorreu um mês após o funcionário ser baleado por um policial militar reformado ao ser confundido com um bandido.

Em imagens registradas pelo estabelecimento, Igor aparece muito emocionado e rodeado de amigos. Enquanto era aplaudido, o influenciador também foi recepcionado com abraços e até bolo.

"Obrigada por tamanha demonstração de amor. Minha eterna casinha amarela", comentou o jovem nas redes sociais.



Com som de fundo, os colegas cantavam a música "Pauperrecido", de Vinny Santa Fé, enaltecento a presença de Igor. Confira um trecho da letra:



"E você pode ser o que quiser

Você pode ser vitorioso

Vai remar contra a maré, roer o osso

É que pra vencer tem que ser carne de pescoço, moço

Você pode ser o que quiser".

O bar "Batuq" também conta com uma faixa escrita: "Igor não é bandido". Ainda nas redes sociais, o estabelecimento comentou sobre retorno do universitário. "Com certeza hoje é um dos dias mais importantes na nossa caminhada, vamos celebrar sua vida, sua luta, seu amor ao próximo, sua alegria e todo aprendizado que você está proporcionando a todos nós!", disse.

Veja o vídeo:

No início do mês, Igor foi contratado para ser correspondente da 'Rádio Craque Neto' no Rio. Dono do canal 'Informe Botafogo' e produtor conteúdo voltado para as redes sociais, ele se emocionou em poder trabalhar com o que gosta.

Relembre o caso

Em 23 de fevereiro, um domingo à noite, Igor saiu da casa de samba onde trabalhava como garçom, na Penha, e subiu na garupa de Thiago, o mototaxista que ele havia solicitado por aplicativo. Em determinado momento da viagem de volta para casa, o influenciador – que também cursa Publicidade e Propaganda na Universidade Celso Lisboa e trabalha como inspetor na própria instituição – foi atingido nas costas pelo PM reformado Carlos Alberto de Jesus.



Eles foram acusados injustamente de roubar o celular de Josilene da Silva Souza, mulher do PM. Por conta disso, Igor ficou internado sob custódia no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha – onde passou por uma cirurgia e perdeu o rim direito – enquanto Thiago foi detido, em flagrante, por roubo e conduzido à 21ª DP (Bonsucesso). Somente na terça (25), a Justiça do Rio mandou soltar os dois.