Jovem sofreu afogamento e apresentava lesões gravesArquivo / Armando Paiva / Agência O Dia

Publicado 24/03/2025 11:27

Rio - Um adolescente de 17 anos está em estado grave após ter se afogado na Praia de Copacabana, na Zona Sul, na tarde deste domingo (23).

O 3º Grupamento Marítimo (GMAR) foi acionado para um salvamento no mar e iniciaram os primeiros socorros ainda no local.



Segundo os bombeiros, o jovem apresentava grau 6 de afogamento - quando a vítima sofre parada cardiorrespiratória. Além disso, ele também teve outras lesões graves, que não foram especificadas, durante o incidente.



O resgate se iniciou próximo ao Posto 12, às 17h13 e durou pouco mais de uma hora e meia. Depois disso, o adolescente foi encaminhado ao Hospital Municipal Miguel Couto, onde permanece com quadro clínico crítico.