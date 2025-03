Ana Luiza Mendes, de 28 anos, morreu após ser atropelada por um carro em Madureira - Reprodução

Publicado 24/03/2025 09:19

Rio - A Polícia Civil busca identificar o motorista que atropelou e matou duas pessoas em Madureira, na Zona Norte. Os amigos Ana Luiza Mendes Andrade, de 28 anos, e Luís Cláudio Nascimento, de 30, passavam pela Avenida Edgar Romero quando um carro os acertou. O condutor fugiu sem prestar socorro.

O caso aconteceu no último dia 16. As vítimas chegaram a ser socorridas e levadas ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, mas não resistiram. A mulher teve a morte cerebral declarada na última quinta-feira (20). A família da vítima autorizou a doação dos órgãos.

No dia do crime, Ana carregava o seu filho, um bebê de 11 anos, em um carrinho. O veículo que a atropelou passou próximo de também acertar a criança, que saiu ilesa.

Em entrevista ao "Bom Dia Rio", da TV Globo, Josilene Andrade, mãe de Ana, pediu ajuda da população para encontrar o suspeito.

"Eu quero justiça, que ele pague, que ele vá preso. Eu quero que a população denuncie se ver esse carro amassado em alguma oficina. Ele matou a minha filha. Acabou com a minha vida. Deixou duas crianças, uma de 10 anos e outra de 11 meses. Não sei mais o que fazer, está doendo demais. Ele tem que ser preso e pagar pelo o que fez. Por pouco ele não matou o meu neto", comentou.

Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado na noite da última quarta-feira (19) na 29ª DP (Madureira) e, imediatamente, a equipe iniciou diligências para identificar o autor. Imagens já estão sendo analisadas e policiais buscam outras câmeras de segurança e testemunhas para esclarecer todos os fatos.