Agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) atuam na comunidade Faz Quem Quer nesta segunda-feira (24) - Reprodução / Redes Sociais

Agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) atuam na comunidade Faz Quem Quer nesta segunda-feira (24)Reprodução / Redes Sociais

Publicado 24/03/2025 08:31

Rio - A Polícia Militar realizou, nesta segunda-feira (24), uma operação na comunidade Faz Quem Quer, em Rocha Miranda, na Zona Norte, para prender criminosos envolvidos em roubos de veículos e em guerras territoriais. Na mesma região, no último sábado (22), um PM foi morto a tiros dentro de um carro.

fotogaleria

De acordo com a corporação, a ação foi realizada por agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) e teve como objetivo reprimir o crime organizado, que se envolve em tentativas de expansão territorial. O grupo ainda atua como uma quadrilha de roubos de veículos, realizando os crimes nos acessos à comunidade.

Os policiais removeram barricadas com auxílio de uma retroescavadeira. A operação foi finalizada a tarde, sem saldo operacional.

Na tarde do último sábado (22), o sargento Everton Brasil Pitombeira, lotado no Departamento-Geral de Pessoal (DGP), foi morto a tiros dentro de seu veículo na Rua Paulo Viana, uma entrada da comunidade. Informações iniciais apontam que o policial teria entrado por engano na região, enquanto outros relatos afirmam que ele estava indo visitar a filha quando foi reconhecido como PM. As circunstâncias exatas do caso ainda estão sendo investigadas pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Na ocasião, o carro da vítima foi atingido por diversos disparos. Durante o ataque, o policial também perdeu o controle do veículo e colidiu. A frente do automóvel ficou destruída.