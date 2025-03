Agatha de Almeida, de 24 anos, morreu em um acidente de moto na Estrada da Pedra - Rede Social

Publicado 24/03/2025 07:16

A motocicleta envolvida no acidente ficou completamente destruída Rede Social

"Hoje, domingo, eu achei que seria mais um dia comum, mais um domingo de trabalho, mas recebi uma notícia que fez meu mundo desabar, e uma parte de mim se foi. Como falar sem chorar e sentir esse vazio, essa dor no peito? Ninguém jamais saberá o amor e a conexão que tínhamos. Se você pudesse ver como nossa mãe está agora, você não teria saído ontem à noite.", disse a irmã.Em despedida nas redes sociais, a familiar afirmou que irá cuidar das filhas de Ágatha. "Em qualquer lugar que você estiver, eu vou sempre te amar. Muito obrigada por sempre cuidar de mim. Você foi a melhor irmã do mundo! Não se preocupe com as meninas, você sabia o quanto eu amava suas filhas, como se fossem minhas. Eu vou cuidar delas, eu te prometo. Ao me despedir de você, deixo aqui meus sentimentos por alguém que verdadeiramente me amou e cuidou de mim durante toda a minha vida. Eu te amo!"Ainda nas redes, uma amiga da vítima lamentou a morte."Eu nem sei como expressar em palavras a dor que estou sentindo. Estou negando, não quero acreditar que te perdemos. Vai ser tão difícil sem você! Mas pode ter certeza de que vou dar o meu melhor para as meninas. Te amamos muito, comadre! Fica em paz e cuida da gente lá de cima; sei que você vai estar sempre comigo", comentou.Segundo testemunhas, as jovens envolvidas no acidente eram amigas, Ágatha deixa 3 filhas e Rayane duas.O acidente ocorreu por volta das 6h30 do domingo (23). Com a batida, as duas foram arremessadas para longe dos veículos e tiveram diversas fraturas aparentes. Ambas estavam sem capacete. O caso foi registrado na 36ª DP (Santa Cruz). Segundo a Polícia Civil, a perícia foi realizada e diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias do acidenteO velório de Ágatha foi realizado nesta segunda-feira (24) no Cemitério Jardim da Saudade Paciência, às 12h, e o sepultamento às 15h. Ainda não há informações sobre o enterro de Rayane.