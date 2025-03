Caminha colide com árvore na Avenida Marechal Floriano - Divulgação / COR

Publicado 24/03/2025 08:51

Rio - Um caminhão bateu em uma árvore no Centro do Rio e interditou a Avenida Marechal Floriano, na manhã desta segunda-feira (24). O acidente também afetou a circulação do VLT, cujo trajeto da Linha 3 foi interrompido.

De acordo com informações do Centro de Operações Rio (COR), o principal bloqueio foi na altura da rua Alexandre Mackenzie, onde desvios estão sendo realizados para a rua Tomé de Souza.

A instituição pede que os carros evitem o local, pois o trânsito na região é lento. Equipes da Comlurb atuam na retirada dos restos da árvore.



A Rioluz também foi acionada.