PMs foram chamados para uma ocorrência de roubo de cargas em Pilares - @pmerj

Publicado 24/03/2025 09:16 | Atualizado 24/03/2025 09:34

Rio - Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira (24) após tentar roubar um caminhão-pipa em Pilares, na Zona Norte.

Agentes do 3º BPM (Méier) notaram o veículo sendo conduzido de forma suspeita e acompanhado de motos que faziam a escolta.



Durante a abordagem, os policiais encontraram e detiveram um criminoso dentro da cabine do caminhão. Os outros integrantes fugiram ao perceberem a aproximação da viatura.



O caso foi encaminhado à 24ª DP (Encantado), onde o bandido foi levado para prestar esclarecimentos.

Água na Zona Norte

No mês de fevereiro, a região sofreu com uma crise no abastecimento de água . Em meio a um calor intenso, com a cidade do Rio registrando temperaturas de até 42ºC, diversos locais ficaram sem fornecimento, afetando milhares de pessoas.