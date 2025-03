Thiago Marques Gonçalves abraça o filho de Igor Melo durante ato - Agência O Dia

Thiago Marques Gonçalves abraça o filho de Igor Melo durante atoAgência O Dia

Publicado 24/03/2025 14:25

Rio - A Comissão de Combate ao Racismo da Câmara Municipal do Rio pediu para que o Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH) apure o caso do influenciador Igor Melo de Carvalho e do motorista de aplicativo Thiago Marques Gonçalves. Ambos foram alvos de tiros feitos pelo policial militar reformado Alberto de Jesus, que os acusou injustamente por um roubo na Penha, na Zona Norte, no fim de fevereiro.

Igor foi baleado nas costas e encaminhado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, onde deu entrada sob custódia e passou uma semana internado . Já Thiago, detido e levado à Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, sofreu queimaduras após cair da moto . Ele foi solto após a audiência.

No documento encaminhado ao Conselho Nacional de Direitos Humanos, o vereador Leonel de Esquerda (PT) narrou o caso e ressaltou o racismo estrutural.

"É inegável que a hipótese em questão está inserida no contexto do famigerado do racismo estrutural, pois não se deve olvidar que trata-se de um homem negro e, portanto, se enquadra no perfil socialmente estigmatizado pelo sistema penal brasileiro. Tal racismo organiza a forma como o Estado e a sociedade, em suas diferentes esferas, organizam as relações de poder, através de um reforço e manutenção de múltiplas formas de discriminação. Dessa forma, se preservam os privilégios daqueles que oprimem", escreveu o vice-presidente da Comissão de Combate ao Racismo.

Além de pedir para que o CNDH apure a ocorrência, o vereador solicitou que o órgão recomende ao Governo do Rio uma retratação pública e reparação às vítimas, uma vez que o acusado é um agente público vinculado à Polícia Militar. Por fim, também pediu para que seja realizada uma oitiva com Igor e Thiago para que eles relatem o ocorrido.

O Conselho Nacional de Direitos Humanos é o órgão do Governo Federal responsável por promover e defender esses direitos no Brasil por meio de ações preventivas, protetivas, reparadoras e sancionadoras das condutas e situações de ameaça ou violação.