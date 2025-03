400 mulheres participaram do Circuito Delas no Parque Gericinó - Mateus Carvalho / PMN

Publicado 24/03/2025 21:56

Nilópolis - Bem-estar e saúde estão na lista de prioridades das 400 pessoas que participaram da quarta edição do Circuito Delas no último sábado (22), no Parque Natural Prefeito Farid Abrão, em Nilópolis. Promovido pela Prefeitura, por intermédio das secretarias municipais de Meio Ambiente, Educação, Esporte e Cidadania, o evento incentivou a prática esportiva e a integração feminina no Mês da Mulher.



A corrida vai além de uma atividade física. A secretária municipal de Educação, Professora Flávia Rocha, acompanhou de perto e parabenizou as participantes. "É o quarto circuito delas. A alegria estampada no rosto das mulheres, sentindo-se valorizadas, estimuladas a cuidar da saúde, olhar para si, um grupo que luta tanto todos os dias, é revigorante. É para a gente levantar também e dizer vamos, bora."

Lucilene Mesquita fez história mais uma vez ao conquistar seu terceiro pódio no Circuito Delas Mateus Carvalho / PMN



Lucilene Mesquita, de 45 anos, fez história mais uma vez ao conquistar seu terceiro pódio no Circuito Delas. O percurso de cinco quilômetros foi feito em 22 minutos e 25 segundos. Ela encontrou uma paixão quando, inicialmente, buscava emagrecer.



Lucilene Mesquita, de 45 anos, fez história mais uma vez ao conquistar seu terceiro pódio no Circuito Delas. O percurso de cinco quilômetros foi feito em 22 minutos e 25 segundos. Ela encontrou uma paixão quando, inicialmente, buscava emagrecer.

"Na primeira edição fui campeã. Na terceira edição, fiquei em segundo lugar e hoje peguei o primeiro de novo. Eu acho muito bonito o incentivo da Prefeitura de Nilópolis em realizar esse evento. Depois que aprendi o que é correr, eu não quero outra vida. Aliás, foi a corrida que melhorou a minha saúde, porque eu briguei por mais de uma década com colesterol e triglicérides alto, até eu encontrar atividade física para emagrecer. E hoje em dia treino de segunda a sexta. A corrida é a minha paixão."

A secretária municipal de Educação, Professora Flávia Rocha, acompanhou de perto e parabenizou as participantes Mateus Carvalho / PMN



Foi a primeira vez de Cleonice Nascimento, de 75 anos, no Circuito Delas. A aposentada faz parte do projeto Viva Bem, da professora Mari Tania, promovido em escolas e praças do município. "Aqui no Parque é a primeira vez que corro. Gostei demais, foi uma delícia, muito bom. Correr é saúde, né? Estou com 75 anos e estou feliz da vida, parecendo uma criança", garantiu a senhora.