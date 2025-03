A primeira atividade, Meias Trocadas - Lots of Socks, convida o público a usar meias diferentes para simbolizar a igualdade de direitos das pessoas com Síndrome de Down - Divulgação

A primeira atividade, Meias Trocadas - Lots of Socks, convida o público a usar meias diferentes para simbolizar a igualdade de direitos das pessoas com Síndrome de DownDivulgação

Publicado 20/03/2025 23:16

Nilópolis - O Shopping Nilópolis Square aderiu à campanha internacional "Lots of Socks", que promove a conscientização sobre a Síndrome de Down. A ação acontece nesta sexta-feira (21), a partir das 17h, e inclui duas iniciativas voltadas à inclusão e à diversidade. O evento é gratuito.

Crianças e famílias poderão participar de atividades recreativas, como pintura facial e distribuição de algodão-doce Divulgação / Eugene Barmin

A primeira atividade, Meias Trocadas - Lots of Socks, convida o público a usar meias diferentes e coloridas para simbolizar a igualdade de direitos das pessoas com Síndrome de Down. Para participar, basta postar uma foto ou vídeo nas redes sociais usando as meias trocadas, marcando @shoppingnilopolissquare e utilizando as hashtags #MeiasTrocadas e #DiversidadeInclusiva. O material será compartilhado em uma postagem colaborativa no perfil oficial do shopping.A segunda iniciativa será a Parada Down, que terá um ponto de encontro na praça de alimentação. A partir das 18h30, os participantes circularão pelo shopping segurando balões azuis, promovendo a conscientização sobre a causa. Em seguida, crianças e famílias poderão participar de atividades recreativas, como pintura facial e distribuição de algodão-doce, com apoio das parcerias Make com art e Curso de Inglês Yes Nilópolis. As crianças dos projetos sociais Anjos de Asas no Mundo Azul e Elo Atípico também estarão presentes, participando da troca de meias em lojas parceiras, como Fictícios e Espaço 325.