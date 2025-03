De acordo com os agentes, a prisão foi possível após cruzamento de dados com a Polícia Civil do Estado de São Paulo - Divulgação / PCERJ

De acordo com os agentes, a prisão foi possível após cruzamento de dados com a Polícia Civil do Estado de São PauloDivulgação / PCERJ

Publicado 20/03/2025 22:04

Nilópolis - Um homem condenado pelo crime de roubo à transeunte, foi preso pelos policiais civis da 57ª DP (Nilópolis), nesta quarta-feira (20), em São João de Meriti.



De acordo com os agentes, a prisão foi possível após cruzamento de dados com a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Ele foi localizado enquanto frequentava um culto de uma igreja evangélica na cidade.



Contra o homem, os agentes cumpriram mandado de prisão condenatória pelo crime.