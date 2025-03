A Aproarten agora integra o Programa Nacional de Cultura, Educação e Cidadania ? Cultura Viva, iniciativa do governo federal que visa fortalecer a cultura popular - Roberta Nobre / PMN

Publicado 20/03/2025 22:44

Nilópolis - Camisas, bolsas e outros produtos feitos com crochê, plantas, panos de prato pintados à mão, artigos de decoração, comidas típicas baianas, chefs que ensinavam sobre aproveitamento e reaproveitamento de alimentos. Tudo isso podia ser encontrado no Festival Multicultural Mãos Criativas, uma parceria entre a Prefeitura de Nilópolis e a Associação de Artesãos de Nilópolis (Aproarten).



A atividade foi aberta no Calçadão da Mirandela na quarta-feira (19), quando se comemora o Dia do Artesão. O secretário de Turismo, Eventos e Juventude, Léo Monteiro, e a diretora da Casa da Mulher Nilopolitana, Nilcéa Cardoso, prestigiaram o evento. Além da exposição de artesãos da cidade, a Aproarten recebeu colegas de Nova Iguaçu, Belford Roxo, Mesquita, Belford Roxo e São João de Meriti.

Camisas, bolsas, produtos de crochê, plantas, panos de prato pintados à mão, artigos de decoração, comidas típicas baianas e chefs marcaram presença no evento Roberta Nobre/ PMN



O secretário de Turismo, Eventos e Juventude, Léo Monteiro, afirmou que esse tipo de ação é importante. “ O intercâmbio entre os artesãos da Baixada é importante para o aprimoramento dessa arte, para a valorização e a busca de uma maior produtividade com menor custo”, enumerou.

Alunas das oficinas de artesanato da Casa da Mulher Nilopolitana participaram do evento como parte da programação do Mês Internacional da Mulher. A Superintendente Municipal dos Direitos da Mulher, professora Nilcéa Cardoso, prestigiou o evento.

O secretário de Turismo, Eventos e Juventude, Léo Monteiro, e a diretora da Casa da Mulher Nilopolitana, Nilcéa Cardoso, prestigiaram o evento Roberta Nobre/ PMN



Além das ações normalmente promovidas pela instituição, houve a participação de músicos, capoeiristas e outros. A presidente da Aproarten, Marilac Estruc, e o vice-presidente Leopoldo Girão os colegas e ofereceram apresentações musicais e de capoeira.



“Somos aqui 60 artesãos e 10 profissionais da área de gastronomia, além dos artistas de outras áreas’, contou Marilac, professora aposentada da rede municipal que há 26 anos fundou a associação. “ A Aproarten é a primeira associação de artesãos da Baixada Fluminense e fomos reconhecidos por decreto municipal do então prefeito Farid”.



Ponto de Cultura

A Aproarten agora integra o Programa Nacional de Cultura, Educação e Cidadania – Cultura Viva, iniciativa do governo federal que visa fortalecer a cultura popular e tradicional no Brasil. “Agora podemos oferecer oficinas e palestras na sede da Acenil, na Igreja do Nazareno da Rua João Pessoa, e no Mercado Popular. Para saber a programação de cursos, o interessado deve entrar na página do Instagram Aproarten”, informou Marilac.



Entre os artistas que se apresentaram, estavam a jovem musicista Geise Silva, ex-aluna da Escola Municipal de Música Professor Weberty Bernardino Aniceto, que tocou no clarinete músicas como ‘Não Quero Dinheiro (Só Quero Amar)’, sucesso de Tim Maia.

A atividade foi aberta no Calçadão da Mirandela quando se comemora o Dia do Artesão Roberta Nobre/ PMN



Robert Poty, o mestre Serpente, o filho Pedro Poty, a filha mais nova de Serpente, Juliana, e outros integrantes da Fundação Capoeira também apresentaram números desta arte marcial brasileira que, muitas vezes, tem a plasticidade de uma dança.



Robert Poty, o mestre Serpente, o filho Pedro Poty, a filha mais nova de Serpente, Juliana, e outros integrantes da Fundação Capoeira também apresentaram números desta arte marcial brasileira que, muitas vezes, tem a plasticidade de uma dança.

As atrações eram anunciadas pelo locutor João Cláudio. Ele informou que haveria ainda sorteio de brindes do Armarinho Estrela de D´Alva e da loja New Decor. Presidente da Associação Comercial e Industrial de Nilópolis (Acenil), Juan Medeiros, elogiou a iniciativa. Ele mesmo é um empreendedor, criou o coworking Colab.