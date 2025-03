As mulheres têm à disposição a marcação de ultrassonografias de mama, transvaginal, mamografia e preventivo ou Papanicolau - Mabi Mendonça e Mateus Carvalho/ PMN

As mulheres têm à disposição a marcação de ultrassonografias de mama, transvaginal, mamografia e preventivo ou PapanicolauMabi Mendonça e Mateus Carvalho/ PMN

Publicado 20/03/2025 22:29

Nilópolis - A Prefeitura de Nilópolis promove até o final de março o Projeto Mulher em Dia, parceria das secretarias municipais de Educação e Saúde. Uma tenda montada na Praça dos Estudantes, no Centro, recebe as mulheres interessadas em agendar uma data para realizar exames, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.



Elas têm à disposição a marcação de ultrassonografias de mama, transvaginal, mamografia e preventivo ou Papanicolau, este último serve para rastrear e detectar alterações no colo do útero. Todos têm o objetivo de investigar a presença ou não de câncer. Os secretários de Saúde André Esteves, e de Educação, professora Flávia Rocha, estiveram na abertura do evento.

Os secretários de Saúde André Esteves, e de Educação, professora Flávia Rocha, estiveram na abertura do evento Mabi Mendonça e Mateus Carvalho/ PMN



A dona de casa Cristiane Silva, 44 anos, foi agendar os exames de ultrassonografia transvaginal e mamografia. “ Eu fico preocupada em não deixar passar muito tempo. Fui pra consulta no Posto de Saúde Manoel Reis, perto de casa e peguei o pedido”, contou.



A tenda montada recebe as mulheres interessadas em agendar uma data para realizar exames, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h Mabi Mendonça e Mateus Carvalho/ PMN



Os agentes de saúde Douglas Ribeiro e Renato Leite orientavam quem chegava na quarta-feira, dia 19, para ir fazer a ultrassografia no Hospital Municipal Juscelino Kubitschek (HMJK) ou na Clínica Paladino.



Os outros exames precisam ser agendados. No momento da marcação, as interessadas devem levar a identidade e o cartão do SUS. " Quando a pessoa for fazer o exame, deve levar o comprovante de residência na cidade", informou Douglas Ribeiro.