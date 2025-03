Empresa pede berço de volta após influenciadora não entregar conteúdos por morte do bebê - Reprodução Instagram / Happiest Baby

Empresa pede berço de volta após influenciadora não entregar conteúdos por morte do bebêReprodução Instagram / Happiest Baby

Publicado 24/03/2025 18:19 | Atualizado 24/03/2025 18:25

A influenciadora Brooklyn Larsen não teve o período de luto respeitado após a morte de seu filho por uma empresa de produtos de bebê com quem fechou parceria. A Happiest Baby, que enviou para ela o berço SNOO, de US$ 1.700, cerca de R$ 9.748, pediu o móvel de volta depois da criadora de conteúdo dar à luz e perder a criança, em novembro do ano passado.

McKenna Bangerter, irmã de Brooklyn, usou o Instagram para revelar que, poucos meses depois da perda da influenciadora, a empresa teria entrado em contato para pedir o berço de volta, já que o conteúdo prometido "não teria como ser entregue".

"A saber, a Happiest Baby, que enviou um berço para minha irmã depois que ela disse que os marcaria no conteúdo com seu bebê recém-nascido, depois de enviar um e-mail sobre o conteúdo que ela não conseguiu enviar - porque seu bebê faleceu -, eles exigiram que ela devolvesse o berço. O berço vazio, ainda ao lado da cama dela", disse McKenna.

"Quero que você pense sobre o porquê de ela não ter conseguido entregar o conteúdo. Estou absolutamente enojada com uma marca de bebês, que promove apoio a mães e bebês, que não tem a decência de dar a ela o espaço para lamentar o berço que ela nunca conseguiu encher. É tudo negócio para marcas como essas, sabia? Usei e promovi essa empresa por anos e agora me arrependo de ter feito isso", disparou.

À imprensa americana, a empresa explicou que entrou em contato com o empresário de Brooklyn em um procedimento que já havia sido feito com famílias que passaram pela perda e optaram por devolver o berço, apresentando a possibilidade de devolução à influenciadora.

"Ficamos arrasados ao saber da morte de Rocky. Em dezembro, enviamos flores para a casa de Brooklyn e compartilhamos nossas condolências em uma nota para seu empresário (com quem nos comunicamos). O conteúdo nunca foi uma consideração e em nenhum momento mencionamos nada sobre conteúdo ou obrigações desde sua perda", iniciou a marca.

"Oferecemos à equipe dela (não diretamente a ela, para respeitar sua privacidade) para marcar uma coleta de correio para ajudar a aliviar um gatilho potencialmente doloroso. Em nossa experiência, algumas famílias enlutadas preferem que certos itens sejam removidos de suas casas. Nossa missão inteira é dar suporte às famílias, e nos dói saber que a experiência do Brooklyn conosco não refletiu isso. Pedimos desculpas diretamente ao Brookyln por qualquer dano adicional que possamos ter causado. O bem-estar das famílias é e sempre será nossa maior prioridade", finalizou.

Segundo a irmã de Brooklyn, no entanto, a empresa tinha insistido na devolução ao enviar seis e-mails, dando a entender que o luto de fato não foi respeitado. "Seis e-mails exigindo o berço de volta não são uma oferta...", disse McKenna.