04/02/2022

Rio - Aline Campos, 33 anos, fez uma caixinha de perguntas em seu Instagram e abriu o jogo sobre os procedimentos estéticos que realizou. A atriz desabafou após um internauta criticar sua boca, indicando um preenchimento labial. Ela ainda afirmou que sente um certo arrependimento pelo "excesso" de intervenções.

"Sou super adepta dos tratamentos estéticos, quando conscientes! Eu mesma já exagerei e me arrependi. Aprendizados. O que acontece é que buscamos atalhos e fugas no externo para acessar a autoestima, quando na verdade, para que exista essa autoaceitação, o trabalho vem de dentro! Ame-se primeiro como você, verdadeiramente, se conectando com sua verdadeira essência, pra depois você mudar um visual externo, principalmente quando for algo evasivo ou até mesmo sem volta", iniciou ela.

"Quando aceitamos e nos conectamos com nossa beleza da alma, os tratamentos estéticos, quando usados, são com assistentes de algo natural que não permite ser abafado por algo superficial, só 'ajudado' Assim como quando acessamos e expandimos nosso coração e passamos a usar a mente pra trabalhar à favor dele! Cuidem-se, meus amores, mas começando por dentro, pois isso se refletirá com muito mais consciência do lado de fora!", completou a bailarina.