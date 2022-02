Theo Becker - Divulgação/RecordTV

Theo BeckerDivulgação/RecordTV

Publicado 04/02/2022 08:37 | Atualizado 04/02/2022 09:58

Rio - Theo Becker, 45 anos, estava com uma viagem planejada desde de 2019 para os Estados Unidos com a esposa, porém não conseguiu embarcar por não estar vacinado. Nesta quinta-feira (03), o ator foi até as redes sociais para relatar a situação.

fotogaleria

"Não viajarei mais para os EUA, pois Biden exige passaporte vacinal. Perco o que for, mas não tomo vacina", começou ele.

"Estávamos combinando essa viagem para os EUA desde 2019. Minha esposa tomou duas doses e eu não. Resultado: instabilidade no casamento e boa viagem para ela. Isso deve estar acontecendo muito por aí", completou o ator.