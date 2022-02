Jade Picon e Mônica Benini - Reprodução Internet

Publicado 04/02/2022 09:35

Rio - Desde que entrou no "Big Brother Brasil 22", Jade Picon está na boca do povo. A influencer, que é uma it girl nas redes sociais, revelou que levou calcinhas descartáveis para usar durante o confinamento e um look para cada dia, assim não se preocupa em lavar as peças. No entanto, a sister foi duramente criticada por Mônica Benini pelo uso da calcinha descartável.

"Que tal se, em vez de compartilhar preços e modelos de lingeries descartáveis, nós conversássemos sobre como isso é completamente descartável? E, desculpem-me, absurdo?!", começou Mônica.

"A gente precisa parar com esse egoísmo de incluir itens descartáveis, que servem única e exclusivamente para o nosso ‘conforto’, na nossa rotina. Confesso que o termo ‘descartável’, por sinal, já me causa revertério. Descarta onde, senhorita? Descarta onde?", completou.