Giovanna Chaves, ex-atriz mirim do SBTReprodução

Publicado 04/02/2022 10:12 | Atualizado 04/02/2022 10:17

São Paulo - A atriz Giovanna Chaves, famosa por ter atuado na novela "Cúmplices de um Resgate", do SBT, revelou no Instagram Stories que passou por um período complicado em 2020. Na época, ela estava com 18 anos e conta que ficou com a saúde mental abalada por conta da pandemia da Covid-19 e por não ter maturidade para lidar com o dinheiro e a fama conquistada trabalhando como atriz mirim.

Giovanna falou que acabou sendo influenciada pelas pessoas com quem andava. "Imagina ter 18 anos sem ter a cabeça formada e acabado de entrar na vida adulta com todos os benefícios que se pode ter. Dinheiro, morar sozinha, tem que ter cabeça senão você se perde. Eu queria ir para festa todos os dias da minha vida e não ter compromisso com nada", conta.

Ela fala que a situação se complicou ainda mais com a chegada da pandemia. A atriz lembra que se sentia insegura de não ter um trabalho e sem saber o que aconteceria no futuro. Também tinha medo de não poder ajudar a mãe e a irmã financeiramente.

"Me senti tão triste que não tinha vontade de me cuidar. Não me arrumava, engordei e foi péssimo para a minha autoestima. Me sentia muito feia. Fazia tudo em excesso. Teve uma vez que fiquei 3 dias sem lembrar nada do que tinha acontecido. Não parava em casa. Queria fingir que nada disso estava acontecendo comigo e fui totalmente inconsequente e irresponsável com a pandemia e com as pessoas", lembra.