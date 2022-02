Viih Tube e Lipe Ribeiro na pré-estreia do filme ’Juntos e Enrolados’, em São Paulo, nesta quarta-feira - Lucas Ramos / Ag. News

Viih Tube e Lipe Ribeiro na pré-estreia do filme ’Juntos e Enrolados’, em São Paulo, nesta quarta-feiraLucas Ramos / Ag. News

Publicado 04/02/2022 11:27

Rio - Desde de que ficou solteira a ex-BBB Viih Tube vem curtindo a vida de um modo bem animado. No entanto, um romance em especial chamou atenção dos fãs da influencer, trata-se do ex-fazenda Lipe Ribeiro. A influenciadora foi questionada pelos fãs sobre o relacionamento com Lipe e abriu o jogo.

fotogaleria



"Eu e o Lipe começamos na Farofa aquela bagunça toda. A gente tentou se envolver por um tempo, mas deu tudo errado. A gente voltou a ser como era antes: amigos e ter vida normal como era. Vale mais a pena", começou.

"Sofri muito, gente. Juro. Mas foi mais por conta de culpa, porque eu errei um pouco com ele. E a culpa me matou um pouco. Mas também já foi. Foi golpe com golpe. Nenhum dos dois presta", completou a ex-BBB.