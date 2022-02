Zé Felipe e Virgínia com a filha, Maria Alice - Reprodução Internet

Publicado 04/02/2022 15:27

Rio - Zé Felipe explodiu o fofurômetro dos seguidores ao compartilhar um clique de Virgínia Fonseca com a filha do casal, Maria Alice. Nesta sexta-feira (4), o cantor se derreteu por sua família em postagem no Instagram, revelando um momento fofo em que sua esposa aparece sendo maquiada enquanto segura a bebê no colo.

"Eu amo vocês demais, vocês são benção de Deus. Melhor família do mundo", declarou o artista na legenda da publicação. Virgínia retribuiu a declaração comentando uma sequência de emojis de coração e ainda acrescentou: "Amo vocês".

Nos comentários, fãs do casal também se emocionaram com a postagem do sertanejo e encheram a publicação de elogios. "Perfeitas!", disparou um seguidor. "Que gatinhas!", escreveu outra internauta.

Confira a publicação: