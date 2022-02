Anitta xaveca motorista - reprodução do instagram

Publicado 04/02/2022 14:45

Rio - Anitta, de 28 anos, não perde tempo quando o assunto é homem bonito. A cantora está em St. Barth para celebrar o aniversário de Isabela Grutman. No Instagram Stories, nesta sexta-feira, a Poderosa mostrou um passeio de carro com os amigos e demonstrou interesse no motorista.

"Bonde em St. Barths mostrando para a galera como se diverte! Olha o motorista!", disse ela, no vídeo. Em seguida, Anitta começou a falar em francês com o profissional e mandou seu recado para o rapaz. "Você é muito bonito. Estou apaixonada por você". A cantora ainda comentou com ele que tinha uma música em francês e se surpreendeu. "Ele me conhece!", destacou ela, aos risos.