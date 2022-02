Thais Carla acusa Maíra Cardi de Gordofóbia. - Reprodução Internet

Publicado 06/02/2022 08:39 | Atualizado 06/02/2022 10:32

Rio - Maíra Cardi vem causando polêmica nas redes sociais pelos comentários feitos sobre o corpo do marido, Arthur Aguiar, que está confinado no "BBB 22". Porém, quem desaprovou as declarações da empresária foi a dançarina Thais Carla, que tem um conteúdo voltado para luta contra gordofobia.

"Povo, não queria falar mas vou ter que falar. Aquela blogueira fitness, ela não cansa de ser gordofóbica. Está lá preocupada que o marido dela está no BBB, se ele vai engordar ou não, já está exaustivo esse assunto", iniciou ela.

"Olha, gente, eu estou cansada de esbarrar nesse assunto, que vem de discurso de opressão falando que é para saúde, vendendo uma dieta, que nem nutricionista ela é. E ainda essa obsessão pelo corpo magro, invalidando toda uma vida de uma pessoa gorda, o tempo todo, isso me dá nojo. Então parem de ser gordofóbicos e deixem as pessoas serem felizes. Comerem, viverem do jeito que elas quiserem, com o corpo que elas têm, viver em paz", finalizou a influenciadora.