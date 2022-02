Lucas Lucco com a esposa, Lorena Carvalho - Reprodução

Lucas Lucco com a esposa, Lorena Carvalho Reprodução

Publicado 06/02/2022 15:51

Rio - Lorena Carvalho, esposa de Lucas Lucco, explicou o tombo sofrido pelo cantor na última sexta-feira (04). O músico precisou ir ao hospital para realizar exame e foi constatada uma lesão em um dos dedos da mão esquerda.

fotogaleria "Sobre ontem: quem conhece o Lucas sabe que ele não bebe. Desde que conheço ele, há 7, 8 anos, nunca foi de beber, muito raro. Ontem vieram uns amigos aqui pra casa e começou a beber. Não tinha se alimentado tão bem antes de beber. Entrou na cachaça, quando foi por volta das 3h da manhã percebi que a boca dele estava branca. Falei: 'amor, vai comer alguma coisa, sua boca está branca' e ele 'não quero comer, não, vou deitar que não estou me sentindo bem'", relatou.

"No que ele levantou, deu alguns passos e simplesmente pá, caiu de cara no chão, em cima da mão, saiu dedinho do lugar. Ele ficou um tempinho inconsciente. Gente, eu levei um susto! Pegamos ele, levamos pra emergência, fez raio x no dedo, tomografia porque bateu a cabeça. Nada grave, graças a Deus, foi só machucado da queda, mas...", completou a influenciadora.