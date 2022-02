Pedro Scooby revela: Eu queria ser a pessoa nova entrando - reprodução da TV Globo

Pedro Scooby revela: Eu queria ser a pessoa nova entrandoreprodução da TV Globo

Publicado 11/02/2022 17:19

Rio - Os participantes da 'Casa de Vidro' são o assunto do dia na casa do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, nesta sexta-feira. Durante uma conversa com Bárbara, Brunna Gonçalves, Jade Picon e Linn da Quebrada, Pedro Scobby confessou: “Eu queria ser a pessoa nova entrando”.

Jade discordou do amigo. “Eu prefiro ser a pessoa aqui já estabelecida”, disse. Segundo a digital influencer, é difícil ser quem chega depois. O surfista, então, revelou o que faria se entrasse na casa depois dos demais participantes. “Eu ia chegar contando tudo ao contrário para os outros. Quem tivesse mandando mal, eu diria: ‘Você está jogando bem, continua!’”. Os brothers se divertiram com a declaração do ex de Luana Piovani. Em seguida, Jade contou que gostou de Gustavo. “Ele é lindo!”, comentou Linn.

Vale ressaltar que os integrantes da Casa de Vidro, Larissa e Gustavo, entraram no confinamento na manhã desta sexta-feira, após Douglas Silva ter apertado o botão que liberou a entrada deles na casa. Os dois vão ficar isolados até domingo, quando será encerrada a votação popular que decidirá se eles vão permanecer no programa ao não.