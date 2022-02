Tiago Abravanel se assusta com conselho de Larissa, da casa de vidro do 'BBB 22' - Reprodução/Globoplay

Tiago Abravanel se assusta com conselho de Larissa, da casa de vidro do 'BBB 22'Reprodução/Globoplay

Publicado 11/02/2022 17:01

Rio - A entrada dos participantes da Casa de Vidro no "BBB 22" , nesta sexta-feira (11), foi marcada pela chegada de informações externas que agitaram a casa. Confinada em um espaço montado dentro da academia, Larissa conversou com Tiago Abravanel sobre a percepção que o público tem do ator e assustou o brother com um conselho que deu.

fotogaleria

"Você é muito gente boa, alto astral. Mas, lá fora, algumas pessoas, não vou dizer que é a mesma opinião, estão vendo algumas atitudes suas como falsas", alertou a pernambucana. O artista não escondeu o choque com a fala foi acalmado por Bárbara e Larissa. "É um conselho, entendeu?", acrescentou a integrante da casa de vidro.

"Na minha visão, por eu me dar bem com todo mundo, pode parecer que estou em cima do muro", opinou Tiago. "Como eu falei, não é a opinião de todo mundo, são várias opiniões", respondeu Larissa. Mais tarde, o ator demonstrou ter ficado abalado com a informação externa e caiu no choro no quarto Lollipop, sendo consolado por Eliezer, Eslovênia e Vyni. "Você é o nosso paizão, o nosso psicólogo", declarou o cearense para Abravanel.