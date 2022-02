Tadeu Schmidt, apresentador do 'BBB 22' - Reprodução

Tadeu Schmidt, apresentador do 'BBB 22'Reprodução

Publicado 11/02/2022 16:03 | Atualizado 11/02/2022 16:05

Rio - O apresentador Tadeu Schmidt usou o Instagram Stories para ironizar as informações desatualizadas que Larissa e Gustavo, da Casa de Vidro, estão repassando aos demais brothers do "BBB 22". Antes de entrar no reality, os dois ficaram confinados por uma semana em um hotel e perderam alguns detalhes mais atualizados.

"Eu não consegui nem parar pra postar alguma coisa, porque eu só quero ver o diálogo deles. Tão entregando tudo... Quer dizer, entregando tudo na visão deles, né? Não necessariamente com muita precisão", ironizou Tadeu.

Na web, internautas apontam algumas informações equivocadas, como Larissa dizer que Eslovênia está "com tudo", além de garantir que Jade Picon está mandando bem, mas, na verdade, as decisões tomadas durante a liderança na última semana não foram bem-vindas.