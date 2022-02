Larissa conta para Jade e Paulo André que o público torce pelo casal - Reprodução Internet

Publicado 11/02/2022 13:58 | Atualizado 11/02/2022 14:26

Rio - Os integrantes da casa de vidro chegaram trazendo fortes revelações para o "BBB 22". Larissa questionou Jade se ela já tinha ficado com Paulo André e a influenciadora negou. Então, a pernambucana logo revelou que o público está animado para que o romance entre os dois aconteça. Jade ficou com um grande sorriso no rosto após a revelação.

fotogaleria

"Agiliza mulher, dá um beijo logo", disse ela para Jade.

A nova sister também deu um toque em Paulo André. "Está muito lerdo", disparou.