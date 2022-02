Naiara Azevedo - Reprodução/Globoplay

Naiara AzevedoReprodução/Globoplay

Publicado 11/02/2022 10:38

Eliminada do "BBB 22" na última terça-feira, Naiara Azevedo bateu um papo com Ana Clara Lima no programa "Fora da Casa", do Globoplay, nesta quinta-feira. Durante a entrevista, ela foi surpreendida com uma mensagem afetuosa do ex-marido, Rafael, e ficou emocionada.

"Passando aqui pra deixar registrado alguns sentimentos que eu senti enquanto você esteve lá na casa. E o maior deles se chama orgulho, estou muito orgulhoso de você, viu? Conheço o seu íntimo, conheço o quão especial você é. E você queria mostrar isso pro Brasil, você conseguiu mostrar... Mas o maior objetivo seu de todos eles, e o mais importante, foram as pessoas aqui de fora que te acompanharam e sentiram a sua verdade. Você é uma menina incrível, uma mulher que eu tenho muito orgulho", disse ele.



Na sequência, a cantora sertaneja comentou a relação com o ex-marido, de quem se separou em 2021. "Tenho um grande carinho e respeito pelo Rafael. Só falamos por telefone porque não pode encontrar pessoalmente, a gente está seguindo todas as normas... Eu fiquei com muito medo quando eu entrei na casa, acho que foi no quarto dia que eu comecei a ficar muito mal, de decepcionar as pessoas. Quando eu comecei a perder o controle das minhas emoções", afirmou ela.

"Minha maior conquista, muito maior que R$ 1,5 milhão, foi ouvir da boca das pessoas que amo que sentem orgulho de mim. Era só isso que queria ouvir, é algo muito maior... Meu avô sempre dizia: 'O bem mais valioso que alguém pode possuir é o nome dele'", continuou a cantora.