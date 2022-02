Tadeu Schmidt no 'BBB 22' - Reprodução/Globo

Tadeu Schmidt no 'BBB 22'Reprodução/Globo

Publicado 11/02/2022 09:50 | Atualizado 11/02/2022 10:22

Rio - Nesta quinta-feira, Tadeu Schmidt falou sobre um assunto que ganhou ênfase na web desde a festa da última quarta-feira: a herpes nos lábios de Eliezer. Isso porque o participante está na fase aguda da doença viral, que é transmissível pelo contato direto, e trocou beijos quentes com Natália e Maria.

fotogaleria

"Herpes é uma doença viral e frequente na população. Quando está na fase aguda, ou seja com a presença de lesão, como o machucado na boca do Eli, devemos prestar atenção em alguns cuidados. Não se deve compartilhar objetos nem trocar beijos, por exemplo, pois a transmissão do herpes se dá justamente através do contato direto. O Eli já havia sido orientado quanto a esses cuidados pela nossa equipe médica e será relembrado", disse ele.

Segundo o Ministério da Saúde, o contato com o vírus ocorre geralmente na infância, mas muitas vezes a doença não se manifesta nesta época. O vírus atravessa a pele e, percorrendo um nervo, se instala no organismo de forma inativa, até que venha a ser reativado. Isso pode ocorrer devido a vários fatores, como exposição à luz solar intensa, fadiga física e mental, estresse emocional, febre ou outras infecções que diminuam a imunidade. A herpes pode aparecer nos lábios, na região genital e em outras partes do corpo. O tratamento deve ser orientado por um médico dermatologista, com pomada ou comprimidos.

Tadeu informa: Pessoa com Herpes em estágio agudo NÃO SE DEVE BEIJAR. #BBB22 pic.twitter.com/pRxrDVKpI8 — (@ZAMENZA) February 11, 2022

O momento, claro, repercutiu nas redes sociais. "O Tadeu é tão maravilhoso que vai de ensinar libras a ensinar sobre a herpes para toda a população", disse uma pessoa. "Tadeu está comentando sobre o bafafá do Eliezer estar com herpes e beijado as meninas na festa ", escreveu outra. "Socorro o Tadeu falando da herpes", surpreendeu-se uma terceira.

o tadeu é tão maravilhoso que vai de ensinar libras a ensinar sobre a herpes pra toda a população e vamos de defender esse neném a todo custo pic.twitter.com/gpGWHsxKTs — (@porquekarl) February 11, 2022 Tadeu tá comentando sobre o bafafá do Eliezer estar com herpes e beijado as meninas na festa #BBB22 pic.twitter.com/nnBF0HskHp — | #BBB22 (@_imunizado) February 11, 2022