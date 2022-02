Bárbara do "BBB 22" - Reprodução: Web

Publicado 11/02/2022 09:23

Rio - Bárbara não gostou de levar punições da produção do "BBB 22", se revoltou e foi dormir chorando na madrugada desta sexta-feira. Tudo começou quando ela permaneceu perto da porta enquanto a área externa estava em manutenção e a produção a puniu com a perda de 50 estalecas.

Sem entender o motivo, a modelo reclamou por ter perdido estalecas. Em resposta, a produção do reality da TV Globo a puniu com menos 50 estalecas novamente. Revoltada, ela desafiou a produção. "Estou nem aí, tira mais 50. Isso é ridículo", disse ela.

E assim a produção fez, dando uma terceira punição à sister. Após perder 150 estalecas, os brothers que estavam perto dela pediram para que Bárbara parasse de provocar a produção do reality. "Bárbara, você não precisa disso", alertou Tiago.

Irritada com a situação e aos prantos, Barbara decidiu dormir no chão do quarto Lollipop. Os brothers tentaram acalmá-la, mas ela preferiu ficar sozinha no momento.

Na sequência, os participantes lembraram que está na regra não desafiar a produção ou falar sobre as punições. A produção, mais uma vez, chamou a atenção, mas, dessa vez, de todos os brothers para que eles interrompessem o assunto.