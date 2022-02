Gil do Vigor se anima com entrada de Larissa na Casa de Vidro do 'BBB 22' - Reprodução/Globo

Publicado 11/02/2022 13:46

Rio - A Casa de Vidro do "BBB 22" teve início na manhã desta sexta-feira (11) e Larissa, uma das integrantes da dinâmica, já chamou a atenção de Gil do Vigor. Em seu Twitter, o ex-participante da edição passada não escondeu a animação com a entrada da influenciadora no reality show.

"Gente, eu já sinto que a Lari vai ser incrível. Me conquistou real!", afirmou o economista sobre a pernambucana. No entanto, alguns seguidores não curtiram muito a reação do ex-BBB, dizendo ser muito cedo para ter uma opinião sobre Larissa e Gustavo: "Deixa de ser emocionado, Gil", disparou uma internauta. "Se acalme que nem sabemos se ela vai entrar", pontuou outra fã.

Genteeeeeee, eu já sinto que a Lari vai ser incrível. Me conquistou real! — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) February 11, 2022

Gustavo e Larissa foram confinados na Casa de Vidro do "BBB 22" nesta sexta-feira e a dinâmica foi revelada para os veteranos da casa após Douglas Silva apertar um botão no jardim. A permanência dos novos participantes será decidida por votação popular e o público descobrirá o resultado no domingo, dia 13, durante a exibição ao vivo do programa.