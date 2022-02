Maíra Cardi entra em live de Leo Picon para falar sobre postagem de Jade - Reprodução

Publicado 11/02/2022 11:15 | Atualizado 11/02/2022 11:19

Irritada com a postura da irmã de Leo Picon em relação ao marido, Maíra não poupou críticas. "Nossa, precisa aprender a ser mulher. Atitude de menina de 12 anos, que coisa mais feia. Está se comportando como uma menina mimada! Prefiro pensar que é uma menina mimada do que uma mulher perversa. Pobre menina rica, tão pobre que só tem dinheiro", escreveu a coach de emagrecimento nos comentários de um perfil do Instagram que repercutia a ação.

Já a equipe que gere as redes sociais de Arthur Aguiar preferiu manter um tom mais sereno. "A gente não condenaria por uma percepção, mas agora que foi verbalizado. Só não entendemos até agora a necessidade! Mas tá tudo bem, o Arthur vai ter vários pãezinhos e um potão de margarina na Xepa, melhor que muita coisa", postou.