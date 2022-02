Vyni acredita em favoritismo de Eslovênia. - Reprodução Internet

Vyni acredita em favoritismo de Eslovênia. Reprodução Internet

Publicado 11/02/2022 17:13

Rio - Gustavo Marsengo e Larissa Tomassia entraram na casa de vidro do "Big Brother Brasil 22" e já estão deixando a mente dos participantes cheias de teorias. Em uma conversa com Vyni e Eslovênia, Larissa afirmou que Eslô é muito querida e bem aceita pelo público, a sister vibrou com a revelação.

Por conta disso, em uma conversa com Brunna e Maria, Vyni apostou que a Miss seja a grande favorita pelo público.

"A Eslô é a favorita do jogo. Menos mal, porque é uma pessoa que a gente gosta. Isso é ótimo porque é sinal que minha visão tá correta. Querendo ou não, você chegando no lugar sabendo informações de que é mais forte e quem não é forte, obviamente você vai se aproximar das pessoas. Claro que tem a conexão, claro quando você se conecta de cara com uma pessoa que tá muito bem", disse o bacharel em direito.