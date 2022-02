Gustavo e Larissa falam de postura de ’planta’ de Brunna. - Reprodução Internet

Publicado 11/02/2022 16:02

Enquanto almoçavam na Casa de Vidro, Larissa e Gustavo conversaram sobre o comportamento dos brothers no "BBB 22". Ao falarem sobre Brunna, eles citaram a postura de "planta" da sister, mas cogitaram a possibilidade da bailarina apostar nessa estratégia para permanecer no jogo.

"O que você viu da Brunna enquanto você estava vendo o programa?", perguntou o Gustavo. "Nada", respondeu Larissa, ao que ele complementou: "Não vi p*rra nenhuma".

"Eu não estou falando que ela não tem nada a acrescentar, mas ainda não acrescentou”, afirmou o curitibano, que continuou argumentando: "Só que também é aquilo, tem as velhas estratégias. Porque assim, quem estuda edições anteriores antes de entrar, sabe que se manter planta no começo do jogo já rendeu título pra muita gente".

“Em compensação, quando o cara entra aqui e fala que vai jogar, é difícil… o público é engraçado, porque ao mesmo tempo que o público quer, ele não quer”, ainda disse Gustavo.

Na mesma conversa, os integrantes da Casa de Vidro também concordaram que preferem ser conhecidos por um jogo como o do eliminado Rodrigo. "Eu não quero entrar no 'BBB' pra ser uma planta", relatou Larissa.

"Prefiro sair igual o Rodrigo saiu, na segunda semana, mas acrescentou algo ao jogo, do que por exemplo, a Brunna”, completou o curitibano.