Jade Picon recebe conselhos de Laísreprodução da TV Globo

Publicado 11/02/2022 18:32 | Atualizado 11/02/2022 18:36

Rio - Integrante da Casa de Vidro, Larissa alertou Jade Picon sobre as amizades dela na casa do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, nesta sexta-feira. "Você está se saindo bem. Lá fora, todo mundo está te amando. Cuidado com Bárbara e a amiga, Laís. Só observa". A digital influencer ficou em choque com a informação.

Em seguida a irmã de Leo Picon quis saber: "Elas foram o grupo que fez o comentário racista? Quem foi?", perguntou. "Foi entre Bárbara, Laís. A Eslô (Eslovênia) estava, mas ela não fez", revelou a pernambucana. "Eu estava?", quis saber a influenciadora digital. "Não", afirmou Larissa. Elas se referiam sobre a situação em que Laís e Eslovênia imitaram um mico logo após falar de Natália Deodato.

Jade continuou tirando suas dúvidas com a nova moradora da casa. "Sabe o que eu fiz? Eu peguei líder e coloquei o Arthur [Aguiar]. Eu fiz um discurso. Como ele está lá fora?", perguntou. "Lá fora, ele está bem. Mas, tipo, eu não sei te dizer", ponderou a estudante de administração. "Não fui muito com ele", rebateu Jade. Larissa, então, comentou: "Jade, você está jogando bem. Calma. Você está jogando bem. O seu irmão está te apoiando super. Cara, observa mais, você é esperta. Cuidado. Eu queria ficar sozinha com você para poder falar". A digital influencer prometeu: "A gente vai falar". "Muita gente estava aqui, e eu não podia falar. Fica entre a gente", pediu a pernambucana.