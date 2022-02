Gustavo classifica romance de Eslô e Lucas como infantil. - Reprodução Internet

Publicado 11/02/2022 18:19

Enquanto almoçava com Larissa na Casa de Vidro, Gustavo analisou os romances do “BBB 22”. Entre os casais da edição, o curitibano mencionou Eslovênia e Lucas e julgou a forma como eles se relacionaram na casa.

"Eu acho muito mais saudável a forma como o Eli e a Maria levam. Não sei, o romancezinho da Eslô com o Lucas é muito infantil, ao meu ver. Falta lenha, falta fogo. Não sei se falta vontade de uma das parte", disse.

Larissa concordou com a fala do colega: "Eu já tinha sentido isso também. Eu pensei que Eslô ficaria mais focada no jogo. E acho que o romance dela com Lucas meio que atrapalhou um pouco, tirou um pouco de foco. Acho ela uma ótima jogadora."