Laís e Eslovênia são acusadas de racismo pelos internautasreprodução da TV Globo

Publicado 31/01/2022 21:59 | Atualizado 31/01/2022 22:06

Rio - Laís e Eslovênia foram acusadas de racismo ao falar sobre Natália antes da votação do paredão do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, neste domingo. As duas estavam no banheiro, com Bárbara Heck e Maria, falando sobre suas opções de votos. Neste momento, a modelo confessou que votaria na designer de unhas. No entanto, a sister estava no reservado e, provavelmente, ouvindo toda a conversa delas.

Ao perceber a gafe, Laís saiu correndo com as pernas arqueadas e com a mão na cabeça. Em seguida, Eslô repetiu o gesto da clínica geral. Maria e Bárbara riram e acompanharam as sisters até a sala. "Eu tenho certeza que a gente é chacota lá fora", brincou a atriz. Natália, então, saiu do banheiro e desabafou: "Ah, Deus, me dá força".

Alguns internautas interpretaram o gesto de Laís e Eslô como a imitação de um macaco e as acusaram de racismo contra Natália. Outros afirmaram que as duas apenas estavam tentando imitar o jeito que Bárbara saiu correndo e chamaram a atenção para o fato de Maria, que é uma mulher negra, ter se divertido com a situação. Teve até quem especulasse que elas estariam imitando o 'mico que pagaram'.

O perfil oficial de Natália repercutiu as imagens nas redes sociais da designer de unhas. Já o perfil oficial de Laís disse que a médica imitou o 'mico' que pagou ao falar de Natália. "Laís e demais participantes estão falando sobre a Natália e, quando uma delas diz que vai votar nela, a Laís avisa que a mesma se encontra dentro do banheiro. Sendo assim, elas saem como se tivessem pagando 'um mico', passando vergonha pela situação. Isso mostra, na verdade, que a brincadeira' entre elas não é com Natália, mas sim pela situação constrangedora que acabaram de passar", publicaram os administradores da rede social.

Sendo assim, elas saem como se tivessem pagando "um mico" (“dando uma rata”), passando vergonha pela situação. Isso, mostra na verdade, que a "brincadeira" entre elas não se refere à participante Natália, mas sim à situação constrangedora que acabaram de passar. #TeamLais #BBB22 — Laís Caldas (@Dra_laiscaldass) January 31, 2022

Em nota, a equipe de Eslovênia também se manifestou sobre a situação através de uma nota. "Quem assistiu ao vídeo sem cortes entende com clareza o que de fato aconteceu. Eslovênia estava conversando no banheiro com as participantes Bárbara, Laís e Maria quando foi ventilada a possibilidade de votação para indicar Natália ao paredão. Após Eslovênia manifestar seu voto, percebeu-se que a Natália estava fazendo uso da cabine – situação embaraçosa para elas, com a possibilidade da participante ter escutado o anúncio do voto de quem ali estava. Envergonhada, Bárbara sai correndo em direção à sala de uma forma atrapalhada e engraçada, arrancando sorrisos das demais participantes, é quando Eslovênia entra na brincadeira e tenta copiar a amiga na sua corrida atrapalhada. A brincadeira entre elas não se refere à participante Natália, mas sim à situação constrangedora que acabaram de passar. Entendemos a emoção das torcidas mais acaloradas, mas é importante ressaltar que não serão admitidas abordagens que ultrapassem o limite da liberdade de expressão, que insinuem que Eslô cometeu ato ilícito ou que violem a honra da participante", dizia o comunicado.

O perfil de Maria compartilhou um vídeo do influenciador Dan Mendes dizendo que a participante nunca compactuaria com atos racistas e que ela é militante pela causa negra. "Maria não é conivente com injúria racial. Independente de torcida, todo o nosso apoio à Natália", diz a postagem.

Maria não é conivente com injúria racial. Independente de torcida, todo o nosso apoio à @oficial_deodato.



Obrigada pelo apoio @danmendesof #TeamMaria #BBB22 pic.twitter.com/XXMHbFM5ss — MARIA (@eumaria) January 31, 2022

A equipe de Bárbara, no entanto, ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Veja algumas reações dos internautas em relação ao caso:

Ao falarem de Nat, Laís e Eslovênia imitaram um MACACO. Diante das risadas de Barbara e Maria. Se isso não é racismo, eu n sei mais o que é! #racismonobbb #bbb22 pic.twitter.com/WXTgYNu5t6 — Roque | Alienado do BBB (@RoqueRJ) January 31, 2022

CADE SUBINDO LAIS EXPULSA???? NITIDAMENTE DA PRA ENTENDER OQ ELA TAVA IMITANDO LOGO DEPOIS DE FALAREM DA NATALIA! https://t.co/AQxaUkj9vF — Josyka (@JosyRamos) January 31, 2022

Todos sabíamos o motivo da jessi e nati serem perseguidas e pelo grupo das barbies e boicotadas da edição, mas ver isso como uma mulher preta me deixou transtornada, Laís e eslovaquia claramente imitando macaco. BBB me fazendo chorar de raiva



pic.twitter.com/10qxwmQIDU — Su | Mom Priyanka supremacy (@SuyanneFonseca) January 31, 2022

Laís tava imitando um mico pq ela pagou mico do tamanho de um king kong mas vcs estão doentes e não conseguem controlar tanta maldade e nos pensamentos https://t.co/CqGMqqytHC — fê heck (@flopsreality) January 31, 2022

agora tá de madrugada me sinto mais à vontade de falar no off kk



gente esse vídeo da Laís... eu tava vendo na hora e entendi q ela tava imitando o “mico” que elas pagaram. n foi isso? o gnt.. po — #BBB22 - Preta (@pretademaiss) January 31, 2022