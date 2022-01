Pedro Scooby fala sobre Ludmilla - reprodução da TV Globo

Publicado 31/01/2022 17:27 | Atualizado 31/01/2022 17:51

Rio - Pedro Scooby contou que já brigou com Ludmilla, esposa de Brunna Gonçalves, durante uma conversa com Maria, no 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo. No entanto, após o estranhamento com a cantora, os dois se tornaram grandes amigos. "Eu tenho a maior relação com a Lud. Já briguei com a Lud, a gente já se estranhou uma vez e a gente melhorou muito a nossa relação, voltamos a ser amigos", revelou o surfista.

Por falar no brother, Scooby já confessou que tem medo da cantora e, por isso, não vota em Brunna. O assunto surgiu, no quarto Lollipop, neste domingo. "Tenho quase mais medo da Ludmilla do que da minha mulher. Ela vai gritar comigo: 'Aê, tá f*dido'", disparou ele. A dançarina concordou: "Ainda bem que você sabe". O surfista, então, relembrou uma situação entre ele e Ludmilla. "Ela gritou no meio do Rock in Rio: 'Tá vacilando, hein', uma parada assim", contou.

Ao ver o vídeo de Pedro falando sobre ela, Ludmilla se divertiu: "Eu nem lembrava mais disso. Scooby é demais, cara".

