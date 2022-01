Maria e Eliezer se beijam em festa no BBB 22 - Reprodução/Globoplay

Maria e Eliezer se beijam em festa no BBB 22Reprodução/Globoplay

Publicado 31/01/2022 16:16

Rio - Após trocar beijos com Eliezer na festa da última sexta-feira, Maria contou que o designer se ofereceu de mostrar suas partes íntimas para ela debaixo do edredom. A atriz falou sobre o assunto durante uma conversa com Bárbara no quarto Lollipop, do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo.

“Tava mais cedo falando do pa* do Eli, e o Vyni fazendo a maior propaganda. Aí ficou eu, Jessi e Natália falando: ‘Vou começar a reparar’, que disse que ele usa um short larguinho e tal e fica marcando. Aí eu realmente nunca reparei”, comentou a atriz.

Maria, então, contou que recebeu uma proposta pra lá de ousada de Eliezer. “Como ele tava de sunga, eu olhei, mas eu olhei de propósito pra ele olhar. Aí ele: ‘Você não tá manjando minha rol*, não, né? Eu falei: ‘Ué, tá fazendo propaganda, eu resolvi olhar’. Aí ele: ‘Eu te mostro debaixo do edredom.’ Achei muito direto. Aí eu falei: ‘Mole ou duro?’ Aí ele: ‘Como você quiser’”, frisou ela.

'O meu é miséria'

Durante um bate-papo com Vinícius e Rodrigo na jacuzzi, neste domingo, Eliezer falou abertamente sobre sua parte íntima. "O meu não é grande, não! Eu sou branco caucasiano”, disparou ele. “O que uma coisa tem a ver com a outra?”, perguntou o cearense. “Você viu a média [do tamanho] do pênis brasileiro branco caucasiano?”, disparou Eliezer. “Eu tenho mais coisa pra fazer do que ficar pesquisando média de tamanho de pênis”, brincou o influencer. “O meu é miséria!”, confessou o brother.