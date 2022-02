Arthur Aguiar se empolga com bambolê e chama a atenção dos internautas - Reprodução/Globoplay

Publicado 31/01/2022 18:34

Rio - Não é apenas com o jogo que Arthur Aguiar tem se empolgado no “BBB 22”. O brother chamou atenção da web nesta segunda-feira (31) ao se animar bastante com um bambolê durante uma ação na casa.

Alguns colegas de confinamento ficaram impressionados com o rebolado de Arthur logo no momento, como Jade Picon, Linn da Quebrada, Tiago Abravanel e Paulo André. Contudo, foi nas redes sociais que o público mais admirou a empolgação do ator com o bambolê.

“Mayra Cardi que me perdoe, mas eu seria a 17ª fácil”, escreveu uma pessoa no Twitter. “Não sabia que precisava ver Arthur Aguiar balançando bambolê até ver Arthur Aguiar balançando bambolê”, comentou outra.

Veja outras reações ao momento abaixo:

Agora eu quero comprar um bambolê para desenvolvimento pessoal. Arthur Aguiar tá fazendo escola — caróu (@carob4_) January 31, 2022

eu perdoei até meu ex que era feio pq eu não perdoaria arthur aguiar lindo carismático toca violão canta carbolover engraçadinho e que rebola no bambolê? — calorina (@_pqpcarolinda) January 31, 2022