Publicado 11/02/2022 19:05

Rio - Parece que Eslovênia e Larissa, participante da 'Casa de Vidro', já se conhecem há bastante tempo. Durante uma conversa com Liin da Quebrada, Paulo André e Douglas, no 'Big Brother Brasil 22', nesta sexta-feira, a modelo contou que as duas tem uma relação estremecida. "Tenho uma mini treta, antiga", confessou o affair de Lucas.

Os brothers ficaram em polvorosa com a informação e quiseram saber se a briga foi entre as duas. Eslô disse que não. "De uma amiga e ela. A gente era pirralha. Mas quero falar com ela com isso". Em seguida, Douglas perguntou a modelo se o reality era o lugar ideal para elas conversarem sobre o passado. Eslovênia garantiu que não é nada demais. "Ficou de boa".

Os integrantes da Casa de Vidro, Larissa e Gustavo, entraram no confinamento na manhã desta sexta-feira, após Douglas Silva ter apertado o botão que liberou a entrada deles na casa. Os dois vão ficar isolados até domingo, quando será encerrada a votação popular que decidirá se eles vão permanecer no programa ao não.