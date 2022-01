Anitta - Reprodução / Internet

AnittaReprodução / Internet

Publicado 22/01/2022 04:15 | Atualizado 22/01/2022 04:16

Rio – Já é de praxe Anitta gamar em participantes do Big Brother Brasil. Fã do reality, a intérprete de Girl From Rio não perde a oportunidade de agitar as redes sociais comentando sobre o programa e escolhendo participantes que ela gostaria de “pegar” aqui fora. Logo de cara o escolhido da musa havia sido Rodrigo, o gerente comercial de 36 anos. Porém, após o “cancelamento” do brother na tarde desta sexta-feira (21), a cantora resolveu mudar o alvo para o atleta Paulo André.

Através de seu perfil no Twitter, Anitta brincou com a escolha “errada” que fez no inicio da semana. “Tá ladeira abaixo esse crush hein? Pra que fui me precipitar?” Escreveu ela. Algum tempo depois, ela demonstrou interesse em Paulo André, também pelo Twitter. “Oi, Paulo, tá fazendo o que quando sair dessa casa?” Brincou com seus seguidores.

fotogaleria

Preocupados com o “dedo podre” da artista, os internautas começaram a teorizar que Paulo seria o próximo cancelado da edição 22 do BBB, enquanto outros fizeram votos que dessa vez Anitta iria deslanchar com o novo “crush”.

Tá ladeira abaixo esse crush hein? Pra que fui me precipitar ? — Anitta (@Anitta) January 22, 2022

Oi, Paulo, tá fazendo o que quando sair dessa casa??? — Anitta (@Anitta) January 22, 2022

Anitta entenda que vc é o mick jagger dos boys do bbb kkkkkkk — Nanda Loren OUÇA #LIKEMAGIC (@Nanda_Loren) January 22, 2022

Anitta é o @chicobarney do amor, é ela abrir a boca pra elogiar o homem que desanda tudo, o cara bate em idoso, xinga criança, dá chumbinho pros cavalos do Tadeu. — Yas Fiorelo (@yasfiorelo) January 21, 2022