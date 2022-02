Jessilane, do BBB 22 - Reprodução/Globo

Publicado 12/02/2022 09:07 | Atualizado 12/02/2022 09:08

Rio - No final da festa da madrugada deste sábado no "BBB 22", Jessi sentou para conversar com Lucas e desabafou sobre o reality. A professora de Biologia disse que acha que os colegas de confinamento não gostam dela.

"Eu sinto assim, que a galera é 'ah a Jessi é legal e tal mas, se precisar, a Jessi é minha opção de voto'", desabafou a sister em conversa na cozinha da casa mais vigiada do país..



"Por mais que a gente fique tentando entrar na galera, não consegue, Lucas. Eu me esforcei, eu fiz de tudo. Eu tentei. E, lá fora eu ficava 'ah, de boa para mim eu sou pessoa que me relaciono bem', coisa nenhuma. Aqui, a galera não gosta de mim", continuou ela.

Atualmente, Jessi é professora de Linn da Quebrada e Natália. Naiara Azevedo, que foi eliminada na última terça-feira, completava o grupo conhecido como "comadres".