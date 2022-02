Jade e Paulo André - Globo

Publicado 12/02/2022 13:02 | Atualizado 12/02/2022 13:04

Rio - Após protagonizar beijos e carinhos no final da festa desta madrugada, Jade Picone Paulo André foram dormir juntinhos no quarto da líder. Ao acordar na manhã deste sábado, o brother e a sister ficaram agarradinhos e trocaram carícias. Ela ganhou até um beijinho na testa do amado.

O beijo entre Jade e PA era muito aguardado pelos telespectadores do reality porque eles trocam afeto desde o início do confinamento. O beijo rapidamente se tornou um dos mais comentados no Twitter durante a madrugada e início desta manhã. Os termos "Jade e PA" e "Jadre" ficaram por horas nos Trending Topics.